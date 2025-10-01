פיצוי מהנדס מכונות in San Francisco Bay Area ב-Johnson & Johnson נע בין $117K ל-year עבור 23 לבין $305K ל-year עבור 30. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$175K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
