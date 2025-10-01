ספריית חברות
Johnson & Johnson
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • Greater Los Angeles Area

Johnson & Johnson מהנדס מכונות שכר בGreater Los Angeles Area

פיצוי מהנדס מכונות in Greater Los Angeles Area ב-Johnson & Johnson מגיע ל-$88.3K ל-year עבור 23. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$128K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 5 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Johnson & Johnson?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס מכונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

Quality Engineer

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס מכונות at Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $217,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the מהנדס מכונות role in Greater Los Angeles Area is $128,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Johnson & Johnson

חברות קשורות

  • Optum
  • NRC Health
  • UnitedHealth Group
  • Anthem
  • Amwell
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים