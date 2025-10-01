פיצוי מדען נתונים in New York City Area ב-Johnson & Johnson נע בין $92.4K ל-year עבור 23 לבין $232K ל-year עבור 30. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$220K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
