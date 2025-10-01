ספריית חברות
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson מדען נתונים שכר בGreater Boston Area

פיצוי מדען נתונים in Greater Boston Area ב-Johnson & Johnson מגיע ל-$98.6K ל-year עבור 23. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Boston Area מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Johnson & Johnson. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Johnson & Johnson?

כותרות כלולות

Biostatistician

Health Informatics

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Johnson & Johnson in Greater Boston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $205,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Johnson & Johnson עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Boston Area הוא $100,000.

משאבים נוספים