ספריית חברות
Jockey International
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Jockey International משכורות

המשכורת של Jockey International נעה בין $54,725 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $59,496 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Jockey International. עודכן לאחרונה: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
אנליסט נתונים
$59.5K
מהנדס תוכנה
$54.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Jockey International הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $59,496. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Jockey International הוא $57,111.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Jockey International

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Coinbase
  • Dropbox
  • SoFi
  • Snap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jockey-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.