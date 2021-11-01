ספריית חברות
Javis
Javis משכורות

המשכורת של Javis נעה בין $12,363 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הנמוכה לבין $223,875 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Javis. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מנהל מוצר
$48.8K
מהנדס תוכנה
$224K
מנהל הנדסת תוכנה
$12.4K

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Javis הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $223,875. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Javis הוא $48,825.

