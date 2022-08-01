ספריית חברות
January Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

January Technologies משכורות

המשכורת של January Technologies נעה בין $142,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $310,545 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של January Technologies. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $142K
משאבי אנוש
Median $241K
תפעול אנשים
$281K

מנהל הנדסת תוכנה
$311K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-January Technologies הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $310,545. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-January Technologies הוא $261,200.

משאבים נוספים