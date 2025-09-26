ספריית חברות
Jaguar Land Rover מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United Kingdom ב-Jaguar Land Rover מגיעה ל-£54.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Jaguar Land Rover. עדכון אחרון: 9/26/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£54.9K
דרגה
-
משכורת בסיס
£54.9K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Jaguar Land Rover?

£122K

הגשות שכר אחרונות
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Jaguar Land Rover in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £67,041. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Jaguar Land Rover עבור תפקיד מדען נתונים in United Kingdom הוא £53,194.

משאבים נוספים