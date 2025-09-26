פיצוי מהנדס תוכנה in Taiwan ב-Jabil נע בין NT$1.25M ל-year עבור Software Engineer II לבין NT$1.63M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Taiwan מגיעה ל-NT$1.4M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Jabil. עדכון אחרון: 9/26/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
