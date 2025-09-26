ספריית חברות
Jabil
פיצוי מהנדס תוכנה in Taiwan ב-Jabil נע בין NT$1.25M ל-year עבור Software Engineer II לבין NT$1.63M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Taiwan מגיעה ל-NT$1.4M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Jabil. עדכון אחרון: 9/26/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
(רמת כניסה)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
צפה 5 רמות נוספות
NT$5.09M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Jabil?

שאלות נפוצות

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen מהנדס תוכנה bei Jabil in Taiwan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$2,833,786. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Jabil für die Position מהנדס תוכנה in Taiwan beträgt NT$1,193,556.

משאבים נוספים