  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater London Area

iwoca מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-iwoca מגיעה ל-£84.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של iwoca. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
iwoca
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£84.6K
דרגה
-
משכורת בסיס
£84.6K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב iwoca?

£121K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור iwoca

משאבים נוספים