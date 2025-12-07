ITT טכנולוג מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-ITT נע בין €32.3K לבין €46.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ITT. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $42.2K - $49K Greece טווח שכיח טווח אפשרי $37.2K $42.2K $49K $53.9K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד טכנולוג מידע דיווחים ב ITT כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב ITT ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות טכנולוג מידע מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.