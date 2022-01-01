מדריך חברות
iRhythm
iRhythm משכורות

טווח המשכורת של iRhythm נע בין $124,375 בפיצוי כולל שנתי עבור תפעול שיווקי בקצה התחתון ל-$357,700 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של iRhythm. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $211K
אנליסט עסקי
$154K
מהנדס חומרה
$179K

תפעול שיווקי
$124K
מנהל מוצר
$266K
מכירות
$199K
מנהל הנדסת תוכנה
$358K
חוקר חוויית משתמש
$153K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-iRhythm, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-iRhythm הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $357,700. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-iRhythm הוא $188,876.

