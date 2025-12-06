iQIYI אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Taiwan ב-iQIYI נע בין NT$756K לבין NT$1.04M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של iQIYI. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $26.8K - $31.8K Taiwan טווח שכיח טווח אפשרי $24.7K $26.8K $31.8K $33.8K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב iQIYI כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב iQIYI ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.