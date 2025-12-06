ספריית חברות
iQIYI
iQIYI אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Taiwan ב-iQIYI נע בין NT$756K לבין NT$1.04M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של iQIYI. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$26.8K - $31.8K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב iQIYI?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-iQIYI in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$1,035,161. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-iQIYI עבור תפקיד אנליסט נתונים in Taiwan הוא NT$756,117.

משאבים נוספים

