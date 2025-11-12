פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in San Francisco Bay Area ב-Intuit נע בין $146K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $469K ל-year עבור Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$279K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intuit. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
$146K
$118K
$16.4K
$11.8K
Software Engineer 2
$203K
$152K
$38.8K
$11.4K
Senior Software Engineer
$256K
$180K
$59.6K
$16.5K
Staff Software Engineer
$330K
$210K
$82.9K
$36.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIntuit, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)