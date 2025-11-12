פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Toronto Area ב-Intuit נע בין CA$113K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין CA$280K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$162K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intuit. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIntuit, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)