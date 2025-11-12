פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater San Diego Area ב-Intuit נע בין $147K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $423K ל-year עבור Senior Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater San Diego Area מגיעה ל-$205K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intuit. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIntuit, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)