פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Greater Bengaluru ב-Intuit נע בין ₹3.06M ל-year עבור Software Engineer 1 לבין ₹9.88M ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹5.05M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intuit. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בIntuit, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)