Intuit
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פרונט-אנד

  • India

Intuit מהנדס תוכנה פרונט-אנד שכר בIndia

פיצוי מהנדס תוכנה פרונט-אנד in India ב-Intuit נע בין ₹5.11M ל-year לבין ₹12.05M. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹7.55M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intuit. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 4 רמות נוספות
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בIntuit, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פרונט-אנד ב-Intuit in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹12,047,489. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Intuit עבור תפקיד מהנדס תוכנה פרונט-אנד in India הוא ₹7,104,749.

