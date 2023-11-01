ספריית חברות
International SOS
International SOS משכורות

המשכורת של International SOS נעה בין $70,614 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $150,000 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של International SOS. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מכירות
Median $150K
מדען נתונים
$70.6K
טכנולוג מידע (IT)
$94.1K

מנהל תוכנית
$74.6K
מנהל פרויקט
$127K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-International SOS הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $150,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-International SOS הוא $94,063.

משאבים נוספים