ספריית חברות
IntelliBoard
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

IntelliBoard משכורות

המשכורת של IntelliBoard נעה בין $39,800 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכירות ברמה הנמוכה לבין $45,900 עבור אדריכל פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של IntelliBoard. עודכן לאחרונה: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס מכירות
$39.8K
אדריכל פתרונות
$45.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-IntelliBoard הוא אדריכל פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $45,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-IntelliBoard הוא $42,850.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור IntelliBoard

חברות קשורות

  • Lyft
  • Uber
  • Facebook
  • SoFi
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelliboard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.