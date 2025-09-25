ספריית חברות
Intapp
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל עיצוב מוצר in United States ב-Intapp נע בין $76.8K לבין $110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Intapp. עדכון אחרון: 9/25/2025

השכר הכולל הממוצע

$88K - $103K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$76.8K$88K$103K$110K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בIntapp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל עיצוב מוצר ב-Intapp in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $109,512. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Intapp עבור תפקיד מנהל עיצוב מוצר in United States הוא $76,752.

