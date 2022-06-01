מדריך חברות
Intapp
Intapp משכורות

טווח המשכורת של Intapp נע בין $72,507 בפיצוי כולל שנתי עבור רואה חשבון בקצה התחתון ל-$233,825 עבור טכנולוג מידע (IT) בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Intapp. עודכן לאחרונה: 8/10/2025

$160K

מעצב מוצר
Median $108K
מנהל מוצר
Median $144K
רואה חשבון
$72.5K

טכנולוג מידע (IT)
$234K
שיווק
$102K
מנהל עיצוב מוצר
$95.5K
מנהל פרויקטים
$164K
מכירות
$120K
מהנדס תוכנה
$119K
מנהל הנדסת תוכנה
$129K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Intapp, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

El puesto con el salario más alto reportado en Intapp es טכנולוג מידע (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,825. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp es $119,799.

