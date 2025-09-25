פיצוי שיווק in United States ב-Instacart נע בין $203K ל-year עבור L6 לבין $351K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$230K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$203K
$178K
$25K
$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
50%
שנה 1
50%
שנה 2
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:
50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)
50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)