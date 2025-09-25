ספריית חברות
Instacart
Instacart מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-Instacart נע בין $248K ל-year עבור L4 לבין $411K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$320K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Data Scientist 2
$248K
$167K
$80.7K
$0
L5
Senior Data Scientist 1
$328K
$189K
$127K
$11.8K
L6
Senior Data Scientist 2
$411K
$222K
$182K
$6K
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Instacart in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $425,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Instacart עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $305,000.

משאבים נוספים