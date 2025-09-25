ספריית חברות
  • שכר
  • מנהל מדעי נתונים

  • כל שכר מנהל מדעי נתונים

Instacart מנהל מדעי נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מדעי נתונים in United States ב-Instacart מגיעה ל-$565K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$565K
דרגה
L7
משכורת בסיס
$265K
Stock (/yr)
$300K
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Instacart?

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

50%

שנה 1

50%

שנה 2

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)



משאבים נוספים