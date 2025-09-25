פיצוי פיתוח עסקי in United States ב-Instacart מגיע ל-$196K ל-year עבור L7. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
50%
שנה 1
50%
שנה 2
בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:
50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)
50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)