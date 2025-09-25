ספריית חברות
Instacart
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • תפעול עסקי

  • כל שכר תפעול עסקי

Instacart תפעול עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול עסקי ב-Instacart נע בין $366K לבין $512K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Instacart. עדכון אחרון: 9/25/2025

השכר הכולל הממוצע

$396K - $460K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$366K$396K$460K$512K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד תפעול עסקי דיווחים ב Instacart כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

50%

שנה 1

50%

שנה 2

סוג מניות
RSU

בInstacart, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (50.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות תפעול עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול עסקי ב-Instacart עומדת על תגמול כולל שנתי של $511,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Instacart עבור תפקיד תפעול עסקי הוא $365,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Instacart

חברות קשורות

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים