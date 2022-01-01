ספריית חברות
Inovalon
Inovalon משכורות

המשכורת של Inovalon נעה בין $43,675 בפיצוי כולל בשנה עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הנמוכה לבין $276,375 עבור יועץ ניהולי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Inovalon. עודכן לאחרונה: 9/15/2025

מהנדס תוכנה
Median $100K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $132K
אנליסט נתונים
Median $100K

אנליסט עסקי
Median $96K
פיתוח עסקי
$110K
שירות לקוחות
$55.3K
משאבי אנוש
$190K
יועץ ניהולי
$276K
מנהל פרויקט
$146K
מכירות
$49.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$246K
ארכיטקט פתרונות
$43.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Inovalon הוא יועץ ניהולי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $276,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Inovalon הוא $105,223.

