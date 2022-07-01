ספריית חברות
INOLEX
INOLEX משכורות

המשכורת החציונית של INOLEX היא $117,600 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של INOLEX. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$118K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-INOLEX הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $117,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-INOLEX הוא $117,600.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור INOLEX

