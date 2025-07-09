ספריית חברות
Innotech משכורות

המשכורת של Innotech נעה בין $11,973 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $122,400 עבור מהנדס כימיה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Innotech. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $51K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

אנליסט נתונים
Median $39.8K
אנליסט עסקי
Median $46K

ארכיטקט פתרונות
Median $68K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
Median $78.9K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$22.7K
מהנדס כימיה
$122K
מדען נתונים
Median $31.3K
טכנולוג מידע (IT)
$12K
בנקאי השקעות
$41.8K
משפטי
$63.2K
מעצב מוצר
$38.8K
מנהל מוצר
$60.2K
מנהל פרויקט
$91.4K
גיוס
$58.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$66K
משקיע הון סיכון
$41.9K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Innotech הוא מהנדס כימיה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $122,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Innotech הוא $50,958.

