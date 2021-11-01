ספריית חברות
INNOLUX
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

INNOLUX משכורות

המשכורת של INNOLUX נעה בין $23,852 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $39,308 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של INNOLUX. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $25.9K
מהנדס מכונות
$36.1K
מעצב מוצר
$23.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מנהל פרויקט
$39.3K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-INNOLUX הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $39,308. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-INNOLUX הוא $30,980.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור INNOLUX

חברות קשורות

  • Pinterest
  • Google
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Tesla
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים