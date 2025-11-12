InMobi מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in India ב-InMobi נע בין ₹2.45M ל-year עבור SDE I לבין ₹5.6M ל-year עבור SDE III. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹3.01M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של InMobi. עדכון אחרון: 11/12/2025

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בInMobi, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 1.19 % לתקופה )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב InMobi ?

