פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Ingram Micro נע בין ₹925K ל-year עבור Software Engineer II לבין ₹1.65M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.11M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ingram Micro. עדכון אחרון: 11/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***