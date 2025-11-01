ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Ingram Micro נע בין ₹925K ל-year עבור Software Engineer II לבין ₹1.65M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.11M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ingram Micro. עדכון אחרון: 11/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
צפה 2 רמות נוספות
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Ingram Micro?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ingram Micro in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,650,438. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ingram Micro עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹728,800.

