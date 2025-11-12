Infosys פרינציפל שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של פרינציפל ב-Infosys נע בין ₹792K לבין ₹1.15M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד משקיע הון סיכון דיווחים ב Infosys כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( INR ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

קבל התראות על שכרים חדשים ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Infosys ?