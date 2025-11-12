Infosys אדריכל נתונים שכר בGreater Dallas Area

פיצוי אדריכל נתונים in Greater Dallas Area ב-Infosys נע בין $78K ל-year לבין $140K. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$110K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס JL3B Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL3A Senior Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL5 Senior Solution Architect $98.3K $98.3K $0 $0 צפה 1 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Infosys ?

