  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • אדריכל ענן

  • United States

Infosys אדריכל ענן שכר בUnited States

פיצוי אדריכל ענן in United States ב-Infosys נע בין $108K ל-year עבור JL4 לבין $122K ל-year עבור JL6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$110K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$108K
$105K
$0
$3K
JL5
Senior Solution Architect
$151K
$151K
$0
$0
צפה 1 רמות נוספות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל ענן ב-Infosys in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $195,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infosys עבור תפקיד אדריכל ענן in United States הוא $109,000.

