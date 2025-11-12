פיצוי מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA) in Pune Metropolitan Region ב-Infosys נע בין ₹550K ל-year עבור JL3B לבין ₹1.49M ל-year עבור JL5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Pune Metropolitan Region מגיעה ל-₹882K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
JL3B
₹550K
₹543K
₹6.5K
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹798K
₹795K
₹3K
₹0
JL5
₹1.49M
₹1.49M
₹0
₹0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)