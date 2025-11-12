ספריית חברות
Infosys
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • Pune Metropolitan Region

Infosys מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בPune Metropolitan Region

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in Pune Metropolitan Region ב-Infosys נע בין ₹510K ל-year עבור JL3B לבין ₹1.07M ל-year עבור JL5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Pune Metropolitan Region מגיעה ל-₹909K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
JL3B
Systems Engineer(רמת כניסה)
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
Senior Systems Engineer
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
Technology Analyst
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
Technology Lead
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Infosys in Pune Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,115,214. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infosys עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in Pune Metropolitan Region הוא ₹787,592.

משאבים נוספים