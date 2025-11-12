פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Infosys נע בין $71.2K ל-year עבור JL3B לבין $125K ל-year עבור JL6B. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$85K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
JL3B
$71.2K
$71.2K
$0
$0
JL3A
$81.3K
$81.3K
$0
$0
JL4
$88.9K
$88.6K
$0
$357
JL5
$113K
$113K
$0
$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)