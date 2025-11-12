Infosys מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בCanada

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Canada ב-Infosys נע בין CA$90.4K ל-year עבור JL3B לבין CA$104K ל-year עבור JL5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$101K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס JL3B Systems Engineer ( רמת כניסה ) CA$90.4K CA$90.4K CA$0 CA$0 JL3A Senior Systems Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- JL4 Technology Analyst CA$86.1K CA$86.1K CA$0 CA$0 JL5 Technology Lead CA$104K CA$104K CA$420 CA$0 צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות Options בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Infosys ?

