Infosys
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • מעצב חוויית משתמש

  • Greater Bengaluru

Infosys מעצב חוויית משתמש שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב חוויית משתמש in Greater Bengaluru ב-Infosys מגיעה ל-₹1.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infosys. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.13M
דרגה
JL4
משכורת בסיס
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Infosys?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בInfosys, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב חוויית משתמש ב-Infosys in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,215,443. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infosys עבור תפקיד מעצב חוויית משתמש in Greater Bengaluru הוא ₹1,130,885.

משאבים נוספים