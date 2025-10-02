פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Infor נע בין $78.9K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין $123K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$84K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infor. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
