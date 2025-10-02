פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Hyderabad Area ב-Infor נע בין ₹667K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין ₹1.69M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Hyderabad Area מגיעה ל-₹1.21M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Infor. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
