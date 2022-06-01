מדריך חברות
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group משכורות

טווח המשכורת של Info-Tech Research Group נע בין $31,990 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$119,710 עבור מכירות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Info-Tech Research Group. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

מנהל פרויקטים
Median $102K
יועץ ניהולי
$61.7K
מכירות
$120K

מהנדס תוכנה
$32K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Info-Tech Research Group is מכירות at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info-Tech Research Group is $81,643.

