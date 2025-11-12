חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Info Edge in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,237,962. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.