פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Delhi Area ב-Info Edge נע בין ₹1.8M ל-year עבור Senior Software Engineer לבין ₹4.88M ל-year עבור Tech Lead/Team Lead. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Delhi Area מגיעה ל-₹2.01M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Info Edge. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
צפה 2 רמות נוספות
₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Info Edge?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Info Edge in Greater Delhi Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,877,530. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Info Edge עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Delhi Area הוא ₹2,065,751.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Info Edge

