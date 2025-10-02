ספריית חברות
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

  • Greater Delhi Area

Info Edge מנהל מוצר שכר בGreater Delhi Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Greater Delhi Area ב-Info Edge מגיעה ל-₹3.96M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Info Edge. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
סה״כ לשנה
₹3.96M
דרגה
B4
משכורת בסיס
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Info Edge?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Info Edge in Greater Delhi Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,874,730. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Info Edge עבור תפקיד מנהל מוצר in Greater Delhi Area הוא ₹3,962,102.

