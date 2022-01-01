ספריית חברות
Infinidat
Infinidat משכורות

המשכורת של Infinidat נעה בין $35,638 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $111,440 עבור שיווק ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Infinidat. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $84.3K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט עסקי
$93.5K
תפעול שירות לקוחות
$35.6K

שיווק
$111K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Infinidat הוא שיווק at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $111,440. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infinidat הוא $88,927.

