חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Indus Valley Partners מגיעה ל-₹1.52M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Indus Valley Partners. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.52M
דרגה
L2
משכורת בסיס
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Indus Valley Partners?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Indus Valley Partners in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,778,613. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Indus Valley Partners עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,515,301.

