חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-inDriver in Cyprus עומדת על תגמול כולל שנתי של €108,847. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.